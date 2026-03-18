Jumbo verkoopt na twee jaar weer vlees voor stuntprijzen na mislukte proef

Vandaag, 18:16

Jumbo verkoopt weer vlees voor stuntprijzen. 2 jaar geleden stopte de supermarktketen met tijdelijke aanbiedingen voor vers rund-, varkens- en kippenvlees om de verkoop van plantaardige eiwitten aan te jagen (zie bovenstaande video). Maar dat kostte het bedrijf geld, terwijl het resultaat van de maatregel 'onvoldoende' was, stelt Jumbo na berichtgeving van NRC.

Volgens Jumbo daalde de vleesverkoop doordat andere supermarkten wel tijdelijke kortingen op vlees bleven geven. "We hebben bij Jumbo rekening gehouden met tijdelijk minder omzet. Maar zolang de markt niet meebeweegt, is het initiatief in de huidige vorm niet houdbaar", meldt het bedrijf.

Jumbo wil dat van alle verkochte eiwitproducten in 2030 zeker 60 procent plantaardig is. De afgelopen twee jaar bleef dat aandeel steken op zo'n 44 procent. Daarmee haalde Jumbo zijn eigen doelstelling niet, want de ambitie was dat plantaardige eiwitten goed waren voor de helft.

