Jumbo haalt diepvriessperziebonen uit winkels na vondst dode muizen

Terugroepactie

Vandaag, 21:06

Jumbo haalt alle diepvriessperziebonen van het huismerk uit de winkels na meldingen van klanten die dode muizen aantroffen in verpakkingen. Het gaat om zowel hele als gebroken sperziebonen. Dat meldt NU.nl dinsdag. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen is de maatregel genomen uit voorzorg.

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van klanten die een dode muis in een zak sperziebonen vonden. Zo ontdekte een man uit het Limburgse Swalmen het knaagdier toen hij de inhoud van de zak in kokend water had gedaan. Ook een echtpaar uit Rotterdam trof een muis aan in een zak die was gekocht bij een filiaal in Capelle aan den IJssel.

Geen gevaar voor de gezondheid

De supermarktketen geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid is vastgesteld. Toch is besloten de volledige voorraad uit de winkels te halen om risico's uit te sluiten. Het is nog onduidelijk hoe de muizen in de verpakkingen terecht zijn gekomen. Jumbo onderzoekt de oorzaak van het probleem en staat daarover in contact met de leverancier van de sperziebonen.

Klanten die de afgelopen weken diepvriessperziebonen van het huismerk hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag vergoed, ook als zij geen bon meer hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

