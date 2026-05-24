Wie schilt het snelst? Strijd om WK-titel asperges schillen in Grubbenvorst

Vandaag, 22:00

Het aspergeseizoen is in volle gang en in het Limburgse Grubbenvorst betekent dat maar één ding: het jaarlijkse wereldkampioenschap asperges schillen. Deelnemers kregen zondag een kilo asperges voorgeschoteld en moesten die zo snel en egaal mogelijk schillen.

Iedereen met een voorliefde voor asperges kon zich aanmelden: van hobbyist tot chefkok. Zestien deelnemers gingen vervolgens de strijd met elkaar aan. Niet alleen snelheid was belangrijk, maar ook nauwkeurigheid telde mee. De jury kijkt namelijk ook naar hoe egaal de asperges zijn geschild en of er niet te veel is weggehaald.

IJzersterke zenuwen

"Na het schillen van een kilo moet ongeveer 800 gram overblijven", aldus medeorganisator Dick Seuren tegen Hart van Nederland. "De winnares van vorig jaar schilde de kilo in 4 minuten en 42 seconden. Een goed schilmesje en ijzersterke zenuwen zijn essentieel."

Door Redactie Hart van Nederland

