Grote drukte verwacht bij maaltijdbezorgers tijdens Roemenië - Nederland

Het wordt een spannende wedstrijd straks: het Nederlands elftal speelt tijdens het EK voetbal in Duitsland tegen Roemenië, precies rond etenstijd. Maaltijdbezorgers verwachten een grote hoeveelheid aan bestellingen en bereiden zich voor op een drukke avond.

Bij Thuisbezorgd.nl worden vooral vlak voor de aftrap om 18.00 uur veel bestellingen verwacht. “Vorige week zagen we tussen 17.00 en 18.00 uur een toename van 24 procent in bestellingen vergeleken met een dinsdag een maand eerder,” aldus het bedrijf. De dag van Nederland - Oostenrijk was zelfs de drukste bezorgdag tijdens de groepsfase van Oranje, met een stijging van 15 procent over de hele dag.

Om deze drukte aan te kunnen, zet Thuisbezorgd.nl extra bezorgers in. Het doel is om alle bestellingen binnen een uur te bezorgen. “De wachttijden verschillen per regio, maar over het algemeen lukt het ons om dit streven te behalen.”

Voetbalbuckets populair

Uber Eats merkt ook dat Nederlandse voetbalfans massaal bestellen tijdens de wedstrijden. Voor de wedstrijden gaat de voorkeur vooral uit naar hamburgers, patat en andere snacks van fastfoodzaken. Ook tijdens de wedstrijden blijft de vraag naar een vette hap groot. Uber Eats zag een opvallende stijging in het aantal bestelde 'voetbalbuckets' vol snacks. Daarnaast waren pokébowls erg populair, terwijl pizza's na de wedstrijden de boventoon voerden.