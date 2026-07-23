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Foodwatch wil einde aan onbeperkt frisdrank bij Efteling

Foodwatch wil einde aan onbeperkt frisdrank bij Efteling

Eten

Vandaag, 08:11

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Bezoekers kunnen in de Efteling de hele dag onbeperkt frisdrank tappen, maar volgens voedselwaakhond Foodwatch moet daar een einde aan komen. De organisatie stelt dat het pretpark mensen aanmoedigt om meer suikerhoudende dranken te drinken en zegt daarover meerdere klachten van bezoekers te hebben ontvangen.

Voor 17 euro kunnen bezoekers een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen bij taplocaties in het park. "Met dit systeem kun je op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten", zegt Liz Kunst, campagnevoerder bij Foodwatch.

Eerdere klachten

Foodwatch klaagt al langer over de promotie van frisdrank in de Efteling. Zo was er tot vorig jaar een Coca-Cola-suite in het Efteling Hotel, waartegen de organisatie ageerde. Ook drong Foodwatch eerder aan op een aanpassing van de frisdrankautomaten bij de ingang van het park.

De Efteling is om een reactie gevraagd.

Door ANP

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