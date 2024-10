Zoete chocoladeprijs wordt steeds zuurder: volgend jaar vijftig procent omhoog

Slecht nieuws voor chocoladeliefhebbers: de prijs blijft alleen maar stijgen. Dit meldt het Financieel Dagblad dinsdag. De prijzen zijn ten opzichte van vorig jaar al met een kwart gestegen, en volgend jaar zal dit waarschijnlijk met vijftig procent toenemen. Er zijn meerdere redenen waarom de prijs van cacao, en daardoor chocolade, explosief stijgt.

Afgelopen zomer werd er ook al gewaarschuwd voor hogere prijzen voor cacao en chocolade. In de bovenstaande video hoor je hoe dat komt.

De prijs per ton cacao is begin dit jaar zelfs verviervoudigd. Begin dit jaar lag de prijs nog op drieduizend dollar, in april was dit twaalfduizend en nu ligt het rond de zevenduizend dollar. De schommeling heeft vooral te maken met tegenvallende oogsten door slecht weer en boomziektes in Ghana en Ivoorkust, twee van de grootste exporteurs van cacao in de wereld.

Hersteltijd

Naast het feit dat cacao zelf moeilijker verkrijgbaar is, worden ook melk en suiker steeds duurdere ingrediënten. Door deze verschillende factoren is het moeilijk in te schatten wat de prijs van chocolade in de toekomst zal doen. Bomen moeten herstellen en voorraden moeten worden aangevuld, anders kan de toenemende vraag naar chocolade niet meer worden bijgehouden.

Bedrijven en producenten proberen deze klap op te vangen. Verkade wil bijvoorbeeld meer koek in de repen verwerken. Andere producenten maken hun repen en letters kleiner. Voor merken die gevulde repen produceren, lijkt een goedkopere vulling de oplossing.

Chocolade Goed Heiligman in de ban?

Een onderzoek van Rabobank laat zien dat bijvoorbeeld een chocoladeletter dit jaar al 20 tot 25 procent duurder is dan vorig jaar. Het verschilt echter per product; sommige letters zijn minder gestegen dan andere. De chocoladeletters zijn sneller in prijs gestegen dan andere chocoladesoorten in de winkel. De prijs van 'gewone' chocolade is 'slechts' met tien procent gestegen.

Het aantal mensen dat sinterklaaschocolade koopt weegt op tegen de prijsstijging. Dennis Teeken van Koninklijke Verkade vertelt aan FD: "Ondanks de prijsstijging verkoopt het sinterklaasassortiment van Verkade nu beter dan vorig jaar." Hij verwacht dat nieuwe prijsstijgingen er wel voor gaan zorgen dat dit aantal minder wordt. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je minder vaak een letter in je schoen krijgt.