Blanke vla verliest steeds meer terrein: 'ook Melkunie stopt'

Sommige mensen vinden het toetje het lekkerste onderdeel van het eten. Maar de klassieker blanke vla verliest steeds meer terrein. Dit meldt het AD. Hoewel het toetje al tientallen jaren wordt gegeten, wordt het steeds minder populair. Daarom stoppen zuivelmerken met de vla. Eerder verdween de vla van Campina en Albert Heijn al uit de schappen, en eind deze maand stopt ook Melkunie ermee.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe smaken geïntroduceerd, zoals stroopwafelvla en bolletjesvla. Een woordvoerder van Melkunie laat aan de krant weten dat consumenten liever de nieuwere smaken in huis halen dan de traditionele smaak. "De verkoop daalt al jaren."

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Huismerk van supermarkten

Maar liefhebbers van blanke vla niet getreurd: het toetje zal niet volledige verdwijnen. Bij Jumbo en Plus kun je gewoon nog terecht voor huismerk blanke vla. Deze twee winkels zeggen dat ze nog geen plannen hebben om het product uit de schappen te halen, aldus het AD.