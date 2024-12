Bang voor kerstkilo's? Zoveel feesthapjes moet je eten om écht 1 kilo aan te komen

Na een heerlijke kerst vol eten en gezelligheid voel je je misschien wat zwaarder dan normaal. Veel mensen durven de dagen erna niet op de weegschaal te staan, bang voor die ‘kerstkilo’s’. Maar volgens voedingsdeskundige Marjolijn Bakker is die angst vaak onterecht. "Het ligt niet aan de kerstdagen," benadrukt ze.

“Heel veel mensen denken dat ze met kerst dik worden omdat ze zoveel eten,” zegt Bakker. "Maar dat is niet zo. Je voelt het misschien wel zo, maar dat komt door het vocht dat je vasthoudt door zout en doordat je darmen nog vol zitten", legt ze uit. "Maar het gaat om het hele jaar. Je moet juist genieten van de momenten die speciaal zijn.”

Wat je ziet op de weegschaal na kerst, is vaak een tijdelijk effect van wat je hebt gegeten en gedronken. Je lichaam verwerkt dit in de dagen daarna. Volgens Bakker hoef je je geen zorgen te maken, zolang je over het jaar heen een gezonde balans vindt.

Hoeveel moet je eten om 1 kilo vet aan te komen? Om echt aan te komen in vet moet je 7.000 calorieën eten bovenop wat je normaal al eet, aldus Bakker. "En dat gebeurt niet in die feestdagen. Dan moet je enorm veel eten." Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan 49 stukjes kerststol, 130 stukjes tulband, 145 chocolade kerststerren, 161 kerstkransjes, 49 oliebollen of 41 appelbeignets.

Tips

Wil je toch wat balans houden tijdens de feestdagen? Bakker deelt enkele praktische tips:

Vries restjes in of geef ze weg.

Bewaar kerstlekkernijen of neem ze mee naar een volgend bezoek.

Drink thee of water in plaats van zoete sapjes.

Raak niet in paniek van de weegschaal.

Spreek met je omgeving af om een balans te houden.

Beweeg ook tijdens de feestdagen, bijvoorbeeld door een kerstwandeling te maken.

Zorg ervoor dat alles wat je eet een 8 waard is. Kies bewust en geniet echt van wat je neemt.

Vermijd de optelsom van lekkernijen: niet en en, maar of of.

Bakker benadrukt dat genieten centraal moet staan. "Zorg ervoor dat je voldoende van het goede en gezonde eet, beweeg wat meer, en geniet vooral van de feestdagen. Dat is wat echt telt."

Dus: neem dat extra kerstkransje en maak je niet te veel zorgen. De echte balans vind je over het hele jaar.