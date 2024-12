Kerstwandeling? Verwacht mist, miezer en een beetje zon in het zuiden

Net als eerste kerstdag belooft tweede kerstdag een grijze, druilerige dag te worden. Wel wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met zo'n 9 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden van het land, en er staat weinig wind.

Echt lekker weer om een kerstwandeling te maken, wordt het niet. Het gaat miezeren en er is kans op mist. In het zuidoosten heb je de meeste kans om de zon even te zien, daar zou het mogelijk even kunnen opklaren, volgens meteoroloog Jordi Huirne.

Ook vannacht is er kans op mist en blijft het miezerig. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. Vrijdag blijft het bewolkt, miezerig en hier en daar mistig. In het zuidoosten is er dan opnieuw kans op wat zon. Er staat weinig wind en het is een graad of 7.

Natte jaarwisseling

Zaterdag wordt het waterkoud, met slechts 4 graden. Dan is het opnieuw bewolkt, maar ook dan is er in het zuidoosten kans op zon. Zondag wordt een betere dag en gaan we volgens Huirne de zon weer af en toe zien en neemt de kans op mist af, doordat de wind aantrekt. Met 9 graden is het weer ook iets zachter dan zaterdag.

Maandag en dinsdag, oudejaarsdag, is het weer bewolkt, maar op wat miezer na wel droog. En met 9 graden is het niet koud. Tijdens de jaarwisseling en op nieuwjaarsdag neemt de kans op regen toe, maar die verwachting is nog niet zeker. Het wordt in ieder geval niet koud, waarschijnlijk een graad of 8.