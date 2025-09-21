Terug

Politie maakt zich grote zorgen over vermiste Robbie (70) uit Vlaardingen

Vermissing

Vandaag, 11:03

De politie is op zoek naar de vermiste Robbie uit Vlaardingen. De man zou sinds vrijdagmiddag vermist zijn, toen hij omstreeks 16.15 uur het Zonnehuis aan de Dillenburgsingel in de Zuid-Hollandse plaats zou hebben verlaten.

De man zou, nadat hij het Zonnehuis verliet, linksaf richting de Holysingel zijn gelopen. Later op de avond zou hij nog gezien zijn in de omgeving van de Westwijk in Vlaardingen. De politie maakt zich grote zorgen over Robbie, omdat de man dementerend is en tot nu toe niet terug is gekomen.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Robbie is 70 jaar oud en heeft een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1.85 meter lang. Hij draagt een zwarte Nike trainingsbroek en een roze polo met grijze strepen. Daaronder draagt hij zwarte sneaker. Opvallend is dat Robbie sloffend en mogelijk wat wankelend of onstabiel loopt.

