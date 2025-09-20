Terug

Grote zoektocht naar dementerende man (80) in Soest: 'Niet in staat om te praten'

Grote zoektocht naar dementerende man (80) in Soest: 'Niet in staat om te praten'

Vermissing

Vandaag, 22:15

In Soest is de politie samen met vrijwilligers naarstig op zoek naar een dementerende man (80), die niet kan praten. De man is al sinds de middag vermist. Laat op de avond is de oudere man nog steeds niet gevonden.

Volgens persfotograaf Caspar Huurdeman is de politiehelikopter ingezet en zoeken ruim vijftig vrijwilligers van het Veteranen Search team en tientallen hulpverleners. Ook zijn er agenten met honden op pad, zegt Huurdeman. 'De zoekactie richt zich nu op de achterkant van landgoed Soestdijk richting Lage Vuursche. Een zeer groot bosgebied.'

Signalement

Burgernet geeft een signalement: 'De politie zoekt vanaf de Jachthuislaan een dementerende man van ongeveer 80 jaar, lichte huid, slank, 180cm, ronde bril montuur (blauw of bruin), kalend met randje grijs, strandhoedje wit met zwarte streep, groene regenjas, pantalon, stevige wandelschoenen. Deze meneer is niet in staat om te praten.'

Om 20:00 uur zaterdagavond meldt Burgernet dat de man nog steeds niet gevonden is en vult het signalement aan: 'Deze meneer loopt opvallend gebogen naar links.' En: 'Verzoek wanneer u camerabeelden heeft: Zou u willen kijken vanaf 14.30 uur of deze meneer in beeld is geweest? Tips? Bel nu 112.'

