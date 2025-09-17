Melissa (35) al bijna week vermist: politie maakt zich zorgen

Vermissing
Vandaag, 15:55
De 35-jarige Melissa Vercouteren uit Mijdrecht is sinds donderdag 11 september vermist. De politie is naar haar opzoek en maakt zich grote zorgen.
De vrouw werd op woensdag 10 september om 09.00 uur voor het laatst gezien op de Bozenhove in Mijdrecht. Ze heeft een normaal postuur, is 1.70 meter lang en heeft lang blond haar. Op het moment van de vermissing droeg ze een groene parkajas met bontkraag, een strakke grijze broek en halfhoge schoenen.
Een van de laatste beelden van Melissa. Beeld: Politie
Het laatste beeld van Melissa. Beeld: Politie
Mogelijk verplaatst ze zich op een fiets of in een kleine donkere auto. Op donderdag 11 september is er rond 17.45 uur voor het laatst telefonisch contact met haar geweest. De politie roept op de Opsporingstiplijn (0800-6070) te bellen bij informatie over Melissa.
Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.