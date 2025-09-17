Melissa (35) al bijna week vermist: politie maakt zich zorgen

De 35-jarige Melissa Vercouteren uit Mijdrecht is sinds donderdag 11 september vermist. De politie is naar haar opzoek en maakt zich grote zorgen.

De vrouw werd op woensdag 10 september om 09.00 uur voor het laatst gezien op de Bozenhove in Mijdrecht. Ze heeft een normaal postuur, is 1.70 meter lang en heeft lang blond haar. Op het moment van de vermissing droeg ze een groene parkajas met bontkraag, een strakke grijze broek en halfhoge schoenen.

Een van de laatste beelden van Melissa. Beeld: Politie

Het laatste beeld van Melissa. Beeld: Politie

Mogelijk verplaatst ze zich op een fiets of in een kleine donkere auto. Op donderdag 11 september is er rond 17.45 uur voor het laatst telefonisch contact met haar geweest. De politie roept op de Opsporingstiplijn (0800-6070) te bellen bij informatie over Melissa.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?