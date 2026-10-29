Duikers zoeken opnieuw naar vermiste kitesurfer bij Scheveningen

Duikers zoeken opnieuw naar de vermiste kitesurfer in zee bij Scheveningen. Dat meldt Omroep West. Politiehonden speuren op het land tussen de rotsblokken. Ook zijn er helikopters en een drone betrokken bij de zoekactie.

De afgelopen dagen werd niet gedoken, omdat de zee te gevaarlijk was. Om die reden moesten de zoekacties na enkele uren worden afgebroken.

Storm Boelo

De kitesurfer werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Mogelijk raakte de persoon tijdens storm Boelo in de problemen op zee. De zoektocht richtte zich op het gebied tussen Kijkduin en de pier van Scheveningen, waar de vermiste voor het laatst is gezien.