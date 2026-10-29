OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Duikers zoeken opnieuw naar vermiste kitesurfer bij Scheveningen

Vermissing

Vandaag, 11:44

Link gekopieerd

Duikers zoeken opnieuw naar de vermiste kitesurfer in zee bij Scheveningen. Dat meldt Omroep West. Politiehonden speuren op het land tussen de rotsblokken. Ook zijn er helikopters en een drone betrokken bij de zoekactie.

De afgelopen dagen werd niet gedoken, omdat de zee te gevaarlijk was. Om die reden moesten de zoekacties na enkele uren worden afgebroken.

Storm Boelo

De kitesurfer werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Mogelijk raakte de persoon tijdens storm Boelo in de problemen op zee. De zoektocht richtte zich op het gebied tussen Kijkduin en de pier van Scheveningen, waar de vermiste voor het laatst is gezien.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Spullen vermiste kitesurfer gevonden, zoektocht gestopt
Vermissing
Spullen vermiste kitesurfer gevonden, zoektocht gestopt
Zoektocht naar kitesurfer bij Scheveningen opnieuw stilgelegd
Ongeluk
Zoektocht naar kitesurfer bij Scheveningen opnieuw stilgelegd
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.