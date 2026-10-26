Zoektocht naar kitesurfer bij Scheveningen opnieuw stilgelegd

Hulpdiensten hebben de zoektocht naar de watersporter die zondag vermist raakte voor de kust van Scheveningen maandag hervat, maar inmiddels weer gestaakt. Volgens de politie is de vermiste kitesurfer nog niet gevonden. Vanwege de weersomstandigheden wordt er vandaag niet verder gezocht.

De watersporter werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven. De zoektocht werd maandagochtend rond zonsopkomst, tussen 07.00 en 07.30 uur, hervat.

De brandweer zocht met een hoogwerker tussen grote blokken langs het Havenhoofd, omdat er aanwijzingen waren dat de vermiste watersporter zich daar mogelijk bevond.

Door het onstuimige weer dit weekend werd de zoektocht bemoeilijkt. Er stond een harde wind en de golven waren hoog. Toen het zondagavond donker werd, besloten de hulpdiensten tijdelijk te stoppen met zoeken.

Zoektocht vanwege weersomstandigheden gestaakt

Ook maandag was de golfslag te heftig om duikers in te zetten. De politie zocht langs de kust tussen Kijkduin en Noordwijk en de brandweer doorzocht de havens.

De vermiste kitesurfer is nog niet aangetroffen.