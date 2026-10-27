OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Spullen vermiste kitesurfer gevonden, zoektocht gestopt

Vermissing

Vandaag, 14:21

Link gekopieerd

Tijdens de zoektocht naar de vermiste kitesurfer voor de kust van Scheveningen zijn spullen van de watersporter gevonden. Het gaat onder meer om zijn kiteboard en kite, bevestigt een woordvoerder van de politie. De zoektocht is dinsdag rond het middaguur vanwege de slechte weersomstandigheden gestaakt en wordt niet meer hervat.

De kitesurfer werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Sindsdien is meerdere keren naar de watersporter gezocht. Door de harde wind en hoge golven moesten de hulpdiensten hun zoektocht eerder al onderbreken.

Dinsdag werd opnieuw gezocht, maar rond het middaguur besloten de hulpdiensten definitief te stoppen. Volgens de politie is de kans dat de vermiste kitesurfer nog in leven is zeer klein.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zoektocht naar kitesurfer bij Scheveningen opnieuw stilgelegd
Ongeluk
Zoektocht naar kitesurfer bij Scheveningen opnieuw stilgelegd
Zoekactie naar vermiste watersporter bij Scheveningen gestaakt
Vermissing
Zoekactie naar vermiste watersporter bij Scheveningen gestaakt
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.