Spullen vermiste kitesurfer gevonden, zoektocht gestopt

Tijdens de zoektocht naar de vermiste kitesurfer voor de kust van Scheveningen zijn spullen van de watersporter gevonden. Het gaat onder meer om zijn kiteboard en kite, bevestigt een woordvoerder van de politie. De zoektocht is dinsdag rond het middaguur vanwege de slechte weersomstandigheden gestaakt en wordt niet meer hervat.

De kitesurfer werd zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Sindsdien is meerdere keren naar de watersporter gezocht. Door de harde wind en hoge golven moesten de hulpdiensten hun zoektocht eerder al onderbreken.

Dinsdag werd opnieuw gezocht, maar rond het middaguur besloten de hulpdiensten definitief te stoppen. Volgens de politie is de kans dat de vermiste kitesurfer nog in leven is zeer klein.