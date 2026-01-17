Guido (33) uit Katwijk nog steeds vermist, nieuwe zoekactie in jachthaven

Guido de Graaf uit Katwijk is na meer dan een maand nog steeds niet terecht. De man raakte 14 december vermist. Zaterdag is er opnieuw een zoektocht gestart naar hem, in de hoop hem aan te treffen.

"We zijn vanochtend op pad gegaan met hondenteams, quads, wat mensen te voet en er is met sonarapparatuur in het water gezocht", zegt coördinator van de zoekactie door SARNederland, Leon Brouwer. Om 16.30 is de zoektocht weer gestaakt, maar hij is blij dat er weer gezocht kon worden. "Door het weer konden we de afgelopen twee weekenden helaas niet zoeken."

Kans kleiner worden

Vlak na Guido's verdwijning gaven de honden verwijzingen naar het water toe van de jachthaven van Katwijk. Nu zijn er nieuwe beelden onder water gemaakt, omdat de vorige te onduidelijk waren. "Specialisten gaan die nu verder analyseren om te kijken of ze meer duidelijkheid kunnen krijgen of het inderdaad om een lichaam zou kunnen gaan wat daar in het water ligt. Zo ja, dan zal de politie eventueel terug moeten gaan met een duiker." Pas over twee dagen weten ze meer na de analyse van de beelden.

De 33-jarige Guido de Graaf uit Katwijk wordt sinds donderdagavond 14 december vermist. Hij werd die avond rond 20.15 uur voor het laatst gezien in de buurt van zijn woning. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Anne, de zus van Guido, zegt tegen Omroep West dat de kans steeds kleiner wordt dat ze hem in goede gezondheid terugvinden. "We willen echt nog alles op alles zetten om hem te vinden."