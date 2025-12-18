Zwager en vriend struinen duinen af naar vermiste Guido: 'Hij moet thuiskomen'

De 33-jarige Guido de Graaf uit Katwijk wordt sinds donderdagavond 14 december vermist. Hij werd die avond rond 20.15 uur voor het laatst gezien in de buurt van zijn woning. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie doet onderzoek en roept mensen op om informatie te delen.

Zijn schoonbroer Danny Rog en vriend van de familie Erwin Guijt zijn intussen dag en nacht op de been. Ze zoeken in duingebieden tussen Katwijk en Scheveningen, in de hoop Guido levend en wel terug te vinden.

"We zijn al vier nachten aan het zoeken", vertelt Danny tegen Hart van Nederland. "We pakken elk spoor aan dat we kunnen vinden. De laatste beelden van Guido zijn van zondagavond, toen hij op de boulevard van Katwijk liep richting de duinen."

Beelden van Guido op de avond van zijn vermissing

Guido heeft niets meegenomen: geen telefoon, geen sleutels. "Het is koud buiten en dat baart ons grote zorgen. Hij wandelt graag en loopt hard. Hij kan zich overal in het duingebied hebben verstopt. Maar dat gebied is enorm."

Volgens Danny werd er op een gegeven moment geur van Guido opgepikt door speurhonden, "maar dat spoor liep dood."

33 jaar oud

1.86 meter lang

slank postuur

lichte huidskleur

kort, donkerblond haar

zwarte jas, donkerblauwe spijkerbroek

witte sneakers

Mogelijk verward

Guido is eerder vermist geweest, zegt zijn schoonbroer. "Dat was zo’n anderhalf jaar geleden. Toen werd hij binnen 24 uur gevonden in verwarde toestand. We weten niet of dat nu ook zo is, maar we maken ons zorgen dat hij opnieuw in de war is."

"We zijn nu met z’n tweeën aan het zoeken", vervolgt Danny. "Boswachters helpen als het goed is ook. Maar we hopen echt dat meer mensen willen helpen. Iedereen die wil zoeken, is van harte welkom."

De vermiste Guido. Beeld: Familie

Ook Erwin Guijt, goede vriend van de familie én van Guido zelf, helpt mee. "Het is zwaar. Je ziet het aan de hele familie. We zijn alleen maar aan het zoeken. Je weet op een gegeven moment niet meer waar je moet zijn. Maar we zijn blij met de aandacht. Hoe vaker het wordt gedeeld, hoe beter."

De politie roept mensen op zich te melden bij tips of waarnemingen. Dat kan via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.