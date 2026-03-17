Vermiste man uit Gouda weer in goede gezondheid gevonden

De 43-jarige man uit Gouda, die sinds dinsdagochtend werd vermist, is weer terecht. Hij is in goede gezondheid gevonden, meldt de politie op X.

De man werd dinsdag voor het laatst gezien rond 08:00 uur op de Fluwelensing. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. Op het moment dat hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een lange donkerblauwe winterjas met capuchon en een blauwe spijkerbroek. Dat beeld is vastgelegd door een beveiligingscamera.