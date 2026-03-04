Politie maakt zich zorgen om vermiste Ubah (14) uit Ter Apel

De politie is opzoek naar de 14-jarige Ubah uit Ter Apel. Op 22 februari raakte zij in de middag vermist vanaf het centrum in de Groningse plaats. Volgens de politie zijn er afgelopen dagen diverse sporen uitgelopen, maar hebben die nog geen resultaat opgeleverd.

De politie maakt zich zorgen om het welzijn van de 14-jarige Ubah, die inmiddels ruim anderhalve week vermist is. Ubah is vertrokken vanaf de Hoofdstraat in Ter Apel en op 22 februari rond 15.15 uur voor het laatst gezien.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Het is op dit moment niet bekend waar Ubah precies verblijft. Mogelijk zou ze richting België zijn gegaan, aldus de politie. Op het moment van de vermissing droeg Ubah een witte broek, zwarte jas en een rode hoofddoek. Ze is 1,65 meter lang en heeft donkerbruine ogen en een getinte huidskleur. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.