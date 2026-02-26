Volg Hart van Nederland
Grote zoektocht naar vermiste Trudy (75) in Heiloo

Vermissing

Vandaag, 19:52 - Update: 1 uur geleden

In Heiloo wordt met man en macht gezocht naar de 75-jarige Trudy, die sinds zaterdag 21 februari wordt vermist. Ze is voor het laatst gezien bij haar woning. Waar zij daarna naartoe is gegaan, is niet bekend.

Op verzoek van de politie is het Veteranen Search Team (VST) een grote zoekactie gestart. Peter van Reeuwijk van het VST zegt: "Wij doen op verzoek van de politie een zoektocht naar de vermiste. We doen dat met ongeveer veertig personen." Vrijwilligers kammen in een brede lijn het gebied uit in de hoop een spoor van Trudy te vinden.

Signalement

Trudy is 1.75 meter lang en heeft een normaal postuur. Ze heeft halflang grijs, gekruld haar en blauwgrijze ogen. Het is niet bekend hoe zij is vertrokken en in welke richting.

Zeer waarschijnlijk droeg zij een lange witte jas met capuchon en zandkleurige bontkraag, een spijkerrok en lichtgekleurde laarsjes. Ze werd voor het laatst gezien bij haar woning in Heiloo.

Politie roept getuigen op

De politie vraagt mensen die Trudy hebben gezien of weten waar zij mogelijk is, om zich te melden. Ook tips over opvallende situaties sinds zaterdag 21 februari kunnen helpen bij de zoektocht.

Wie informatie heeft over de vermissing van Trudy wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

