Trudy (75) uit Heiloo vermist, laatst gezien bij haar woning

Vermissing

Vandaag, 16:05

De 75-jarige Trudy wordt sinds zaterdag 21 februari 2026 vermist uit Heiloo. Dat meldt de politie. Ze is voor het laatst gezien bij haar woning in Heiloo (Noord-Holland). Het is niet bekend hoe zij is vertrokken en in welke richting.

De politie roept mensen in de omgeving op om uit te kijken naar de vrouw. Trudy is 1.75 meter lang, heeft een normaal postuur en halflang grijs gekruld haar. Haar ogen zijn blauw/grijs.

Signalement

Volgens de politie droeg zij zeer waarschijnlijk een lange witte jas met capuchon en een zandkleurige bontkraag. Daarbij zou ze een spijkerrok en lichtgekleurde laarsjes hebben gedragen.

Heb je informatie over Trudy of weet je waar zij is? Neem dan contact op met de politie onder vermelding van zaaknummer PL11002026042008.

Door Redactie Hart van Nederland

