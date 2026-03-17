Abrar (15) uit Groningen vermist: politie maakt zich grote zorgen

De 15-jarige Abrar wordt sinds zondagavond 15 maart vermist in Groningen. Ze is voor het laatst gezien rond 20:15 uur aan de Hoogeweg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakt zich zorgen om haar welzijn en is dringend op zoek naar informatie. Abrar is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een slank postuur en een licht getinte huidskleur. Haar haar is zwart en ingevlochten, ze heeft dikke wenkbrauwen en bruine ogen.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte joggingachtige broek, lichte schoenen en een zwart 'bontachtig' jack met capuchon. Het is niet duidelijk waar ze na haar laatste waarneming naartoe is gegaan.

Oproep

Mensen die Abrar na zondagavond hebben gezien of weten waar ze is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. In acute situaties wordt gevraagd direct 112 te bellen.

