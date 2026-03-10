Volg Hart van Nederland
Dubbel gevoel bij familie Marijke (75) na vondst voet: 'Laatste procentje hoop weg'

Dubbel gevoel bij familie Marijke (75) na vondst voet: 'Laatste procentje hoop weg'

Vermissing

Vandaag, 16:45 - Update: 2 uur geleden

De familie van de vermiste Marijke van Weel heeft dinsdag gereageerd op de vondst van een schoen en voet van de 75-jarige vrouw in de Dordtse Kil. De vrouw was sinds maart 2024 vermist. In een verklaring laten haar kinderen weten dat het nieuws hen raakt, maar ook een einde maakt aan de lange onzekerheid.

"Met een mengeling van verdriet en opluchting heeft de familie van de vermiste Marijke van Weel enige tijd geleden kennisgenomen van de vondst van een lichaamsdeel van hun moeder/oma in de Dordtse Kil", schrijven de nabestaanden in een persverklaring.

'Laatste procentje hoop is weg'

Volgens de familie betekent de vondst dat alle hoop op een goede afloop verdwenen is. "Het laatste procentje hoop op een goede afloop is hiermee definitief weggenomen, maar tegelijkertijd komt er nu voor de achterblijvers een einde aan de knagende onzekerheid."

Ze vinden het wel pijnlijk dat een recente zoekactie in het gebied niets meer heeft opgeleverd.

Dank aan hulpdiensten en vrijwilligers

De nabestaanden spreken in hun verklaring ook hun dank uit aan iedereen die heeft geholpen bij de zoektocht. Ze noemen onder meer de politie, het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, het SOS DroneTeam en Search and Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid. Ook bedanken ze alle mensen uit de omgeving die steun hebben betuigd.

De voet van Marijke werd half januari aangetroffen. Vorige week werd in hetzelfde gebied de schoen en voet van de vermiste Yoran Krol gevonden. De politie zegt in beide zaken op dit moment geen aanwijzingen te hebben om rekening te houden met een misdrijf.

Eerder vertelden vader Daniel en moeder Mirjam over het verlies van hun zoon Yoran:

Geen graf, geen afscheid: hoe ouders Yoran (16) toch proberen te rouwen
2:40

Geen graf, geen afscheid: hoe ouders Yoran (16) toch proberen te rouwen

Door Redactie Hart van Nederland

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.