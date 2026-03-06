Schoen en voet gevonden van al 2 jaar vermiste tiener Yoran Krol

In de rivier de Beneden-Merwede is maandag een schoen met een voet aangetroffen. Die zijn van de sinds 2023 vermiste Yoran Krol, is uit onderzoek gebleken. Dat meldt de politie vrijdag. De destijds 16-jarige Yoran uit het Brabantse Sleeuwijk verdween op 23 december 2023.

De tiener ging die zaterdagavond naar een jongerencentrum, maar kwam niet thuis. Yoran is sindsdien, al meer dan twee jaar, vermist. Op de brug over de Merwede werd in de nacht van zijn verdwijning zijn fiets gevonden. De grootste burgerzoekactie ooit volgde. Later werd Yorans jas gevonden, ook bij de rivier, in Papendrecht.

De schoen lag in een aftakking van de Beneden-Merwede, deelt de politie vrijdag mee.

Eerder vertelden vader Daniel en moeder Mirjam over het verlies van hun zoon Yoran:

2:40 Geen graf, geen afscheid: hoe ouders Yoran (16) toch proberen te rouwen

Ouders Yoran reageren

De ouders van Yoran, Daniel en Mirjam Krol, laten op Instagram weten "dankbaar te zijn dat er nu weer een stukje duidelijkheid is". "Tegelijkertijd blijven er nog heel veel vragen over waar we geen antwoorden op hebben." De ouders laten verder weten zich voorlopig terug te trekken en dankbaar te zijn voor het werk van de politie.

Het is nog onduidelijk wat er precies met Yoran is gebeurd, maar de politie laat weten "op dit moment geen aanwijzingen te hebben om rekening te houden met een misdrijf". Gezien de fiets op de brug, lijkt het dat de tiener zelf in het water is gesprongen. De Merwede-brug is een 'bekende' plek in de omgeving om suïcide te plegen.