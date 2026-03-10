Ook schoen met voet van vermiste Marijke (75) gevonden in Beneden-Merwede

In een aftakking van de Beneden-Merwede waar vorige week maandag een schoen met een voet van de sinds december 2023 vermiste 16-jarige Yoran Krol werd gevonden, heeft de politie eerder nog een schoen met daarin een voet van een andere vermiste persoon gevonden. Het gaat om de 75-jarige Marijke die in maart 2024 vermist raakte, meldt de politie dinsdag.

De voet van Marijke werd half januari aangetroffen, zegt een woordvoerster van de politie. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om de voet van de vermiste vrouw gaat.

De vondst van de lichaamsdelen was reden voor de politie om een grootschalige zoekactie te houden rondom de rivier de Dordtse Kil. Die zoektocht was afgelopen maandag en heeft volgens de politie niets opgeleverd. De politie zegt in beide zaken op dit moment geen aanwijzingen te hebben om rekening te houden met een misdrijf.

Eerder vertelden vader Daniel en moeder Mirjam over het verlies van hun zoon Yoran: