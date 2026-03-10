Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ook schoen met voet van vermiste Marijke (75) gevonden in Beneden-Merwede

Ook schoen met voet van vermiste Marijke (75) gevonden in Beneden-Merwede

Vermissing

Vandaag, 15:39

Link gekopieerd

In een aftakking van de Beneden-Merwede waar vorige week maandag een schoen met een voet van de sinds december 2023 vermiste 16-jarige Yoran Krol werd gevonden, heeft de politie eerder nog een schoen met daarin een voet van een andere vermiste persoon gevonden. Het gaat om de 75-jarige Marijke die in maart 2024 vermist raakte, meldt de politie dinsdag.

De voet van Marijke werd half januari aangetroffen, zegt een woordvoerster van de politie. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om de voet van de vermiste vrouw gaat.

De vondst van de lichaamsdelen was reden voor de politie om een grootschalige zoekactie te houden rondom de rivier de Dordtse Kil. Die zoektocht was afgelopen maandag en heeft volgens de politie niets opgeleverd. De politie zegt in beide zaken op dit moment geen aanwijzingen te hebben om rekening te houden met een misdrijf.

Eerder vertelden vader Daniel en moeder Mirjam over het verlies van hun zoon Yoran:

Geen graf, geen afscheid: hoe ouders Yoran (16) toch proberen te rouwen
2:40

Geen graf, geen afscheid: hoe ouders Yoran (16) toch proberen te rouwen

Door ANP

Lees ook

Jas van vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk aangetroffen
Jas van vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk aangetroffen
Vrijwilligers kammen Biesbosch uit in de hoop vermiste Yoran (16) te vinden
Vrijwilligers kammen Biesbosch uit in de hoop vermiste Yoran (16) te vinden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.