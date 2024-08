Zoekactie naar vermiste jongen bij Maasvlakte weer hervat

Hulpdiensten hebben de zoekactie hervat naar de 8-jarige jongen die zaterdag bij de Maasvlakte in Rotterdam vermist raakte in zee. Volgens een politiewoordvoerster zijn veel teams op zoek naar de jongen, maar de hoop dat hij nog in leven is, is vervlogen. De politie spreekt nu van een bergingsactie.

Onder de ingezette middelen bevinden zich een helikopter en drones. Ook de kustwacht, reddingsbrigade en brandweer zijn betrokken bij de zoektocht. De actie gaat in ieder geval door tot het einde van de dag, afhankelijk van de waterstand, aldus de woordvoerster.

Te water geraakt

Zaterdag en zondag werd er al met man en macht naar de jongen gezocht. Hij raakte zaterdag aan het begin van de avond te water bij het strand aan de Noordzeeboulevard.

ANP