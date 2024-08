Zoektocht naar vermiste jongen (8) bij Maasvlakte gaat verder

De politie is zondagochtend vroeg weer begonnen met zoeken naar de jongen van 8 jaar die zaterdag aan het begin van de avond vermist raakte in zee bij de Maasvlakte. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er "alles op alles wordt gezet om hem te vinden".

De politie roept mensen op om opvallende zaken te melden, maar benadrukt dat zij niet zelf op zoek moeten gaan. "Als iemand toevallig iets opmerkt, vragen we hen dit bij ons te melden," aldus de woordvoerder.

Kleine overlevingskans

Zaterdagavond meldde de politie al dat de kans dat de jongen nog levend uit het water kon worden gehaald heel klein was. "De stroming en het getij maken dat het niet meer aannemelijk is dat de jongen gevonden wordt op de plaats waar hij te water is geraakt", meldde de politie toen.

Een andere jongen was tegelijk en op dezelfde plek vermist geraakt, maar hij werd snel levend gevonden en uit het water gehaald. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De jongens waren op het strand aan de Noordzeeboulevard op het zuidelijke deel van de Maasvlakte, een gebied dat hoort bij de haven van Rotterdam. Er loopt een groot strand omheen.

ANP