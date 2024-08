Massale zoektocht naar vermiste jongen (8) bij Maasvlakte nog zonder succes

De zoektocht naar de 8-jarige jongen die zaterdag bij de Maasvlakte vermist raakte in zee is voor de nacht gestaakt. Een woordvoerster van de politie zegt dat maandag "opnieuw met man en macht" verder wordt gezocht.

De jongen verdween nadat hij zaterdag aan het begin van de avond bij het strand aan de Noordzeeboulevard in zee was gegaan. Dat is op het zuidelijke deel van de Maasvlakte, een gebied dat hoort bij de haven van Rotterdam. Direct werd een grote zoekactie gestart, die tot 's avonds laat duurde. Ook zondag is de hele dag gezocht. Rond 21.00 uur is besloten de zoektocht te stoppen.

De kans dat de jongen gevonden wordt op de plek waar hij in zee ging, is door de stroming en het getij klein. "Maar we zoeken in een heel groot gebied", zegt de woordvoerster. "We doen er alles aan om hem te vinden."

Een andere jongen raakte tegelijkertijd op dezelfde plek vermist, maar werd snel gevonden en levend uit het water gehaald.

ANP