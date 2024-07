Nadyn (19) uit Oud-Beijerland vermist, politie deelt foto

De politie Rotterdam is op zoek naar de 19-jarige Nadyn uit Oud-Beijerland. De vrouw is voor het laatst gezien in de omgeving van de Turfmarkt in Den Haag. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor.

Nadyn is 19 jaar oud, 1.65m lang, heeft een slank postuur en lang zwart haar. Ze is afhankelijk van medicatie en daarom is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk gevonden wordt, meldt de politie. Zij plaatsen woensdagmiddag een oproep op sociale media met daarin een foto van Nadyn.

Beeld: Politie Rotterdam

De politie roept iedereen die informatie heeft over de vermissing van Nadyn op om zich te melden. Heeft u Lina gezien of weet u waar zij zich bevindt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.