Piet (76) uit Odoornerveen al weken vermist in Zwitserland

De 76-jarige Piet Bokhoven uit Odoornerveen is al wekenlang vermist in Zwitserland. De man ging op wandelvakantie in het land, maar is nooit meer bij zijn hotel aangekomen. Op Facebook vraagt schoonzoon Joshua Yoder om aandacht voor de vermissing.

"De avontuurlijke vader van Elisabeth, Pieter Bokhoven, raakte eerder deze maand vermist in de Zwitserse Alpen", schreef Joshua op 21 juni op Facebook. "Hij was op een solo wandeltochtvakantie, en zou woensdag 19 juni weer terug naar zijn huis in Nederland."

Piet had volgens RTV Drenthe vanaf 10 juni een hotelkamer gereserveerd in het dorpje Binn, maar kwam daar nooit aan. Volgens Joshua is de man tussen 7 en 10 juni vermist geraakt tussen de steden Simplon Dorf en Binn in de regio Wallis nabij de Italiaanse grens.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Piet is 76 jaar oud en 1.88 meter lang. "Hij heeft grijs wordend aardbeiblond haar en een snor en draagt een bril met draad. Hij draagt waarschijnlijk een marineblauwe trui en een spijkerbroek of een vervaagde rode korte broek", schrijft Joshua.

Volgens de schoonzoon doet de politie onderzoek en is er een zoektocht gaande in Zwitserland.