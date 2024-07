Lina (15) al vijf dagen vermist, politie vraagt om hulp

De politie heeft de hulp ingeroepen van het publiek vanwege de vermissing van de 15-jarige Lina Azaaj uit het Drentse Valthe. Lina is sinds 26 juni verdwenen en werd voor het laatst gezien op het station in Emmen. De politie houdt er rekening mee dat ze is vertrokken in de richting van het midden van het land.

Lina is te herkennen aan haar donkere schouderlange haren en haar licht getinte huid. Ze heeft bruine ogen en een normaal postuur van ongeveer 160 cm lang.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de verdwijning van Lina op om zich te melden. Heeft u Lina gezien of weet u waar zij zich bevindt? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070, of door een tip via het formulier op deze site van de politie te delen.