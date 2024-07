Vermiste man met Downsyndroom uit Zwammerdam weer terecht

De 37-jarige man die sinds dinsdagmiddag vermist werd uit Zwammerdam, is weer terecht. Dat laat de moeder van de man weten op Facebook. De man, die het syndroom van Down heeft, vertrok vanaf een zorginstelling op zijn blauwe driewieler en was sindsdien spoorloos.

De man heeft beperkte verstandelijke vermogens. Zo functioneert hij op het niveau van een 3-jarige en kan hij niet praten. In verband met de vermissing werd er een zoektocht via Burgernet uitgezet.

De moeder laat weten dat haar zoon dinsdagnacht in goede gezondheid is gevonden op het station in Den Haag. Ze bedankt iedereen die mee heeft geholpen met zoeken.