Vermiste jongen (14) uit Apeldoorn gevonden in Polen

Vandaag, 15:18

De 14-jarige die sinds enkele weken werd vermist vanuit Apeldoorn is in goede gezondheid aangetroffen door Poolse collega's in de omgeving van Bialystok. Dat laat de politie weten op X.

De jongen verdween op zaterdag 18 april nadat hij vanuit de wijk Zuidbroek op zijn fiets was vertrokken. De politie hield er rekening mee dat hij mogelijk onderweg was richting Rusland. 

In Nederland werd eerder gezocht in en rond Apeldoorn, onder meer door Search and Rescue Nederland. Later werd zijn signalement internationaal gedeeld, onder meer met Duitsland en Polen. Uiteindelijk is hij dus in Polen gevonden. Het is onbekend waarom de jongen die kant op is gegaan.

Door Redactie Hart van Nederland

