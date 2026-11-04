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Jasmijn (14) sinds vrijdag vermist: politie vraagt om hulp

Vermissing

Vandaag, 06:49

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De politie is op zoek naar de 14-jarige Jasmijn uit Arnhem. Het meisje wordt sinds vrijdag 30 oktober vermist. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van Rotterdam Centraal Station.

Jasmijn is 1,65 meter lang en heeft lang donkerbruin haar tot over haar schouders. Ze droeg een kort bomberjack van Malelions, een lichte spijkerbroek en Balenciaga Track-sneakers met blauwe details. Ook had ze een zwarte Lacoste-tas bij zich. Jasmijn heeft een blokjesbeugel en draagt mogelijk een neusbel en een bril met een grof montuur.

Politie vraagt om hulp

De politie roept mensen die weten waar Jasmijn is op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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