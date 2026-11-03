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Politie zoekt opnieuw naar vermiste Edward (72) in Maastricht

Vermissing

Vandaag, 12:34

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Er wordt dinsdag opnieuw gezocht naar de vermiste Edward Rudolf (72) uit Maastricht. De politie zoekt samen met het Veteranen Search Team in de omgeving van de Sint Pietersberg en het Albertkanaal richting België. Ook doet de politie een nieuwe oproep aan mensen die de man mogelijk hebben gezien.

De politie wil specifiek in contact komen met mensen die Edward na zondagavond 22.00 uur nog ergens hebben gezien. Dat meldt de politie Limburg op X.

Grote zoekactie

Edward wordt sinds zaterdag vermist. Eerder werd al een grote zoekactie op touw gezet, waarbij ook het droneteam van de brandweer werd ingezet. Mogelijk is de man zaterdag nog gezien in de buurt van de Aylvalaan in Maastricht.

Signalement

Op het moment van zijn verdwijning droeg Edward zwarte schoenen, een zwarte broek en een rood geblokt houthakkersoverhemd met daaroverheen een grijs vest. Hij heeft grijs-zwart haar en draagt een bril.

Mensen die informatie hebben over zijn vermissing kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

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