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Grote zoekactie naar vermiste Edward (72), ook drones ingezet

Vermissing

Vandaag, 21:51

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De politie is momenteel druk op zoek naar de 72-jarige vermiste Edward Rudolf uit Maastricht. Ook zijn het droneteam van de brandweer en het Veteranen Search Team ingezet. De man is sinds zaterdag vermist. Het is onduidelijk waar hij voor het laatst is gezien. Mogelijk is hij zaterdag nog gezien in de buurt van de Aylvalaan in Maastricht.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Edward zwarte schoenen, een zwarte broek en een rood geblokt houthakkersoverhemd met daaroverheen een grijs vest. Ook is hij te herkennen aan zijn bril en zijn grijs-zwarte haar.

Heb je iets gezien of beschik je over camerabeelden? Dan komt de politie graag met je in contact via 0800-6070. Je kunt ook anoniem informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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