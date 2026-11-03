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Grote zorgen om vermiste man (18) uit Gorinchem, fiets gevonden op Merwedebrug

Vermissing

Vandaag, 21:56

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De politie is dringend op zoek naar een 18-jarige man uit Gorinchem die sinds zondagavond 25 oktober wordt vermist. De jongeman vertrok die avond op de fiets van huis en is sindsdien niet meer gezien of gehoord. Zijn fiets werd later aangetroffen op de Merwedebrug in Gorinchem. Zowel zijn familie als de politie maken zich grote zorgen.

Ondanks onderzoek heeft de politie nog geen aanwijzingen gevonden over waar de jongeman zich bevindt. De politie roept daarom mensen op om uit te kijken naar de vermiste man.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Beeld: Politie Rotterdam.

Beeld: Politie Rotterdam.

Politie deelt signalement

De 18-jarige is ongeveer 1,87 meter lang en heeft kort rood haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een Adidas-spijkerjasje met drie strepen, een groene stoffen broek met een streep aan de zijkant en zwart-grijze schoenen in maat 46 of 47, vermoedelijk van het merk Armani.

Mensen die de man hebben gezien of weten waar hij verblijft, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland
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