Vermiste vrouw (43) uit Hollandsche Rading na bijna twee weken weer terecht

Vermissing

Vandaag, 11:31

De vermiste 43-jarige vrouw uit Hollandsche Rading is weer terecht. Dat meldt de politie op X. De vrouw is zelfstandig thuisgekomen, laat de politie weten.

Het Veteranen Search Team (VST) zocht vrijdag met zo'n tachtig vrijwilligers naar de vermiste vrouw. Ze werd sinds woensdag 15 oktober vermist.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Door Redactie Hart van Nederland

