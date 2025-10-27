Vermiste vrouw (43) uit Hollandsche Rading na bijna twee weken weer terecht

De vermiste 43-jarige vrouw uit Hollandsche Rading is weer terecht. Dat meldt de politie op X. De vrouw is zelfstandig thuisgekomen, laat de politie weten.

Het Veteranen Search Team (VST) zocht vrijdag met zo'n tachtig vrijwilligers naar de vermiste vrouw. Ze werd sinds woensdag 15 oktober vermist.

