Senna (14) opnieuw vermist: voor het laatst gezien in Rotterdam

De 14-jarige Senna uit Leidschendam is sinds woensdag vermist. Ze verdween vanuit Alphen aan den Rijn en is voor het laatst gezien op de Maasboulevard in Rotterdam. Het meisje is eerder ook al vermist geweest.

De politie bevestigt vrijdag aan Hart van Nederland dat het gaat om hetzelfde meisje dat op 13 oktober als vermist werd opgegeven. Toen werd ze teruggevonden, maar inmiddels is ze opnieuw spoorloos verdwenen. De politie spreekt van een urgente vermissing, omdat het om een minderjarig meisje gaat, en houdt alle scenario's open.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Senna is ongeveer 1 meter 60 lang en heeft een slank postuur. Ze heeft een lichte huid, donkerbruin haar en bruine ogen.

De politie roept iedereen op die Senna na 22 oktober nog heeft gezien, of weet waar ze is, om direct contact op te nemen. Tips kunnen worden doorgegeven via het online tipformulier of telefonisch via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie anoniem wil blijven, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.