Politie zoekt verder naar dementerende Paul (79) uit Soest

Vermissing

Vandaag, 14:00

De politie is nog steeds op zoek naar de vermiste Paul uit Soest, en heeft zondag foto's vrijgegeven van de dementerende man. De 79-jarige Paul is sinds zaterdag vermist en ondanks een eerdere zoekactie is hij nog altijd niet terecht.

Zaterdag begon de politie vanaf de Jachthuislaan in Soest met zoeken naar Paul Jozef Schmitz. Samen met vrijwilligers werd intensief gezocht naar de man, die aan dementie lijdt en niet kan praten. Later op de avond werd de zoektocht zonder resultaat beëindigd. Zondagmiddag is opnieuw naar hem gezocht.

Vermissing Soest. Beeld: politie.

Vermissing Soest. Beeld: politie.

Paul kan niet praten

Paul heeft een lichte huidskleur, is slank en ongeveer 1,80 meter lang. Hij draagt een ronde bril met blauw of bruin montuur, is kalend met een grijze haarkrans, en heeft een wit strandhoedje met een zwarte streep op. Verder droeg hij een groene regenjas, een pantalon en stevige wandelschoenen. Hij loopt schuin voorovergebogen naar links en is niet in staat te praten.

De politie roept mensen die Paul mogelijk hebben gezien of informatie hebben op om 112 te bellen.

