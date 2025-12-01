Vermiste 18-jarige uit Utrecht weer terecht

Vermissing
Vandaag, 08:03 - Update: 1 uur geleden
De 18-jarige man uit Utrecht die sinds vrijdag vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie weten. De man is in goede gezondheid aangetroffen.
De politie maakte zich grote zorgen over het welzijn van de man. Hij werd voor het laatst gezien op de Heidelberglaan. De politie vroeg iedereen die iets wist om direct contact op te nemen.
Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we uit in deze video:
Waar de man precies is gevonden, is niet bekendgemaakt.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.