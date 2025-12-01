Vermiste 18-jarige uit Utrecht weer terecht

De 18-jarige man uit Utrecht die sinds vrijdag vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie weten. De man is in goede gezondheid aangetroffen.

De politie maakte zich grote zorgen over het welzijn van de man. Hij werd voor het laatst gezien op de Heidelberglaan. De politie vroeg iedereen die iets wist om direct contact op te nemen.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we uit in deze video:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Waar de man precies is gevonden, is niet bekendgemaakt.