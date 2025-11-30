Volg Hart van Nederland
Gokdag (19) al dagen vermist, familie maakt zich grote zorgen

Vermissing

Vandaag, 10:37

De familie van de 19-jarige Gokdag slaat alarm nu de jongeman sinds vrijdagavond spoorloos is. Hij verliet rond 23.00 uur zijn ouderlijk huis in de Oosterhoutse wijk Oosterheide en keerde niet meer terug.

Sinds zijn verdwijning ontbreekt ieder teken van leven. De familie hoopt dat hij snel wordt gevonden en vraagt iedereen uit te kijken naar Gokdag.

Uiterlijke kenmerken:

  • Huidige leeftijd: 19 jaar

  • Lengte: 1.72 meter

  • Haarkleur: zwart

  • Kleding: vermoedelijk blauwe jas, zwarte broek, hoge sneakers

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Tipformulier

Wie hem heeft gezien of informatie heeft over zijn verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het tipformulier.

Door Redactie Hart van Nederland

