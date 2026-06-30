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Ilayda (13) uit Houten vermist, voor het laatst gezien bij treinstation

Vermissing

Vandaag, 13:12

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De politie is op zoek naar de 13-jarige Ilayda uit Houten. Het meisje is zondag voor het laatst gezien aan het Castellumpad bij station Houten Castellum. De politie vermoedt dat Ilayda in de richting van de wijk De Polders is vertrokken.

Ilayda is 13 jaar en ongeveer 1,67 meter lang. Ze heeft een lichte huidskleur en lang, donkerblond haar met pijpenkrullen. Ilayda is volslank en draagt een zwart vest met witte letters en daarop het woord "Hoodridge" op de voorkant. Verder draagt ze een zwarte tanktop, een lange, zwarte, wijde katoenen broek, zwarte Asics-gympen en een klein wit Louis Vuitton-tasje.

In bovenstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

De politie roept iedereen op uit te kijken naar Ilayda. Mensen die meer informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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