Vermiste Marlies (41) omgebracht in Colombia, familie 'opgelucht' dat ze thuis is

De 41-jarige Marlies Genz uit Schagen is eind mei tijdens haar reis door Colombia door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Colombiaanse autoriteiten, laat organisatie Namens de Familie maandag weten. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland en haar familie bereidt haar afscheid voor.

Marlies raakte op 25 mei vermist in de Colombiaanse plaats Salento. Enkele dagen later werd haar lichaam gevonden. Volgens de regionale krant La Crónica del Quindío gebeurde dat in een meer. Ze zou zijn verdwenen tijdens een wandeling vanuit haar hostel.

De familie laat weten opgelucht te zijn dat Marlies weer thuis is. "Hoe wrang ook, wij zijn opgelucht dat onze lieve Marlies eindelijk terug is in ons midden, thuis bij haar familie."

Familie bereidt afscheid voor

De nabestaanden richten zich nu op het afscheid van Marlies. "We gaan alles op alles zetten voor een bijzonder mooie uitvaart, waar we haar leven gaan vieren in het bijzijn van haar vrienden en familie."

Ook is een herdenkingsplek ingericht en een crowdfunding gestart voor de uitvaart. De familie omschrijft Marlies als "een avontuurlijke, levenslustige, positieve en veerkrachtige vrouw die helaas veel te jong om het leven is gekomen".