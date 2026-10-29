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Tipgeld uitgeloofd door familie vermiste producent Suriname

Vermissing

Vandaag, 12:49

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De familie van de sinds augustus vermiste producent Rodney Leysner heeft tipgeld uitgeloond voor iemand die meer weet over zijn vermissing. De zaak is nog altijd niet opgelost. De gouden tip kan 10.000 Amerikaanse dollar krijgen.

Dat meldt De Telegraaf. "Onze familie blijft hopen op antwoorden en doet een dringend beroep op iedereen die informatie heeft die kan leiden tot het achterhalen van zijn vindplaats", zegt zijn zus Nathalie tegen de krant. "Ik kan niet rusten voor hij is gevonden, ook al leeft hij niet meer."

Onduidelijk wat er is gebeurd

Leysner, een Nederlandse producent van Surinaamse komaf, wordt sinds 15 augustus vermist. Een paar dagen later werd zijn auto in Suriname uitgebrand teruggevonden. Het is nog steeds onduidelijk wat er met hem is gebeurd. De politie heeft eerder drie verdachten aangehouden, een vierde verdachte wordt nog gezocht.

Rodney Leysner is naast producent ook een schrijver en castingdirector. Hij werkte onder andere mee aan de films Suriname en Fashion Chicks. Ook kunnen mensen hem kennen als dj Sam Sin.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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