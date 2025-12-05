Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie zoekt vermiste Humphrey (64) uit Utrecht, voor het laatst gezien in Vlissingen

Politie zoekt vermiste Humphrey (64) uit Utrecht, voor het laatst gezien in Vlissingen

Vermissing

Vandaag, 17:20

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar de vermiste Humphrey Mambre uit Utrecht. De 64-jarige man is sinds dinsdag 2 december vermist. Die dag is hij nog gezien bij zijn woning, en later op de dag in Vlissingen. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

In de ochtend op 2 december werd Mambre nog gezien bij zijn woning in Utrecht. Diezelfde dag werd hij nog gesignaleerd bij de Albert Heijn aan de Aagje Dekenstraat in het Zeeuwse Vlissingen. Humphrey gebruikt medicatie waar hij altijd erg strikt in is volgens de politie. Echter heeft Humphrey die dag zijn medicatie niet opgehaald.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Humphrey heeft die dag met het openbaar vervoer gereisd. Tussen 13.20 en 15.30 uur bevond hij zich in Vlissingen. Daarna reisde hij door naar Middelburg. Hier was hij tussen 16.20 en 16.30 uur. Op camerabeelden is Humphrey tijdens zijn bezoek aan de Albert Heijn in Vlissingen te herkennen aan zijn unieke bril en muts die hij veel draagt.

Het is onduidelijk waar Humphrey zich op dit moment bevindt. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie zoekt 69-jarige Teresa Krug, die al sinds februari niet is gezien
Politie zoekt 69-jarige Teresa Krug, die al sinds februari niet is gezien
Viggo (17) uit Lopik sinds vorige week donderdag vermist
Viggo (17) uit Lopik sinds vorige week donderdag vermist

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.