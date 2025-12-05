Politie zoekt vermiste Humphrey (64) uit Utrecht, voor het laatst gezien in Vlissingen

De politie is op zoek naar de vermiste Humphrey Mambre uit Utrecht. De 64-jarige man is sinds dinsdag 2 december vermist. Die dag is hij nog gezien bij zijn woning, en later op de dag in Vlissingen. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

In de ochtend op 2 december werd Mambre nog gezien bij zijn woning in Utrecht. Diezelfde dag werd hij nog gesignaleerd bij de Albert Heijn aan de Aagje Dekenstraat in het Zeeuwse Vlissingen. Humphrey gebruikt medicatie waar hij altijd erg strikt in is volgens de politie. Echter heeft Humphrey die dag zijn medicatie niet opgehaald.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Humphrey heeft die dag met het openbaar vervoer gereisd. Tussen 13.20 en 15.30 uur bevond hij zich in Vlissingen. Daarna reisde hij door naar Middelburg. Hier was hij tussen 16.20 en 16.30 uur. Op camerabeelden is Humphrey tijdens zijn bezoek aan de Albert Heijn in Vlissingen te herkennen aan zijn unieke bril en muts die hij veel draagt.

Het is onduidelijk waar Humphrey zich op dit moment bevindt. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.