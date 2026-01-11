Volg Hart van Nederland
Lichaam vermiste jongen (8) uit Steenwijk gevonden

Vermissing

Vandaag, 15:10

Het vermiste 8-jarige jongetje uit Steenwijk is gevonden. Dat meldt de politie zondag op X. De jongen werd sinds zaterdagavond 19.00 uur vermist. Daarover werd een Burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar het kind.

Gezien de weersomstandigheden en de leeftijd maakte de politie zich ernstige zorgen. De politie zocht in de nacht van zaterdag op zondag samen met de brandweer in en rond Steenwijk. Zaterdagavond werd hulp van de brandweer ingeschakeld om te zoeken in het water van het Steenwijkerdiep. Ook zondag werd daar uitgebreid gezocht. Veel mensen in Steenwijk leefden mee, zoals je in bovenstaande video ziet.

De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Vrijwilligers meldden zich zaterdagavond massaal aan om te helpen met zoeken:

Door Redactie Hart van Nederland

