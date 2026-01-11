Duikers ingezet in zoektocht naar vermiste jongen (8) uit Steenwijk

De zoektocht naar het vermiste 8-jarige jongetje uit Steenwijk gaat zondag in volle gang door. Vanwege de vrieskou maakt de politie zich ernstig zorgen. Inmiddels is ook het Landelijk Team Onderwaterzoekingen ingeschakeld, laat de politie weten.

De jongen is zaterdagavond voor het laatst gezien rond 19.00 uur aan het Steenwijkerdiep in Steenwijk. De politie spreekt van een jongen met zwart haar, een blauwe jas en een blauw met witte broek. Hij zou ongeveer 1,20 meter lang zijn en blauwe regenlaarzen dragen. Bij de zoektocht zijn zaterdagavond onder meer politiehelikopters en het Veteranen Search Team ingezet.

Vrijwilligers meldden zich zaterdagavond massaal aan om te helpen met zoeken:

0:53 Honderden vrijwilligers zoeken naar vermiste jongen (8) uit Steenwijk

Zaterdag rond 21.30 uur werd melding gemaakt van een persoon te water nabij een Chinees restaurant in de stad, waarna hulpdiensten groots uitrukten. Dat bleek loos alarm. Bewoners in de omgeving van Steenwijk zijn gevraagd eigen camerabeelden te bekijken en tuinen, schuurtjes en daken te controleren.