Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ongeloof om aanhouding in straat waar vermist meisje (10) werd gevonden

Vermissing

Vandaag, 15:51

Link gekopieerd

Buurtbewoners zijn verbaasd over de aanhouding van een man in de straat waar zondag het vermiste 10-jarige meisje in goede gezondheid werd gevonden. Door een oplettende buurtbewoner wist de politie het meisje, voor wie een Amber Alert was uitgegeven, op het spoor te komen. Het meisje werd aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam-Zuid, daarna is ook een aanhouding verricht.

In de straat waar het meisje werd aangetroffen, heerst ongeloof over de aanhouding van de man. "Prima vent, niets mis mee", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. Iemand anders laat weten dat hij de man elke avond tegenkomt tijdens het uitlaten van de hond. "Hij is net met pensioen. Ik vind het vreemd. Hij is niet zo."

Volgens de politie wordt de man verdacht van het onttrekken aan het bevoegd gezag. De man zou het meisje onderdak hebben geboden, maar geen melding hebben gedaan bij de politie terwijl het meisje als vermist stond geregistreerd. Ook zou ze daar de nacht hebben doorgebracht.

"Op een moment dat een minderjarig persoon vermist is, hoor je de politie te bellen zodat wij ons over die persoon kunnen ontfermen", zegt de woordvoerder. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat er geen aanwijzingen zijn voor andere misdrijven en doet nog verder onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Buurtbewoner zag vermist meisje (10) in woning, bewoner aangehouden
Buurtbewoner zag vermist meisje (10) in woning, bewoner aangehouden
Vermist meisje (10) uit Rotterdam na Amber Alert in goede gezondheid gevonden
Vermist meisje (10) uit Rotterdam na Amber Alert in goede gezondheid gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.