Ongeloof om aanhouding in straat waar vermist meisje (10) werd gevonden

Buurtbewoners zijn verbaasd over de aanhouding van een man in de straat waar zondag het vermiste 10-jarige meisje in goede gezondheid werd gevonden. Door een oplettende buurtbewoner wist de politie het meisje, voor wie een Amber Alert was uitgegeven, op het spoor te komen. Het meisje werd aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam-Zuid, daarna is ook een aanhouding verricht.

In de straat waar het meisje werd aangetroffen, heerst ongeloof over de aanhouding van de man. "Prima vent, niets mis mee", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. Iemand anders laat weten dat hij de man elke avond tegenkomt tijdens het uitlaten van de hond. "Hij is net met pensioen. Ik vind het vreemd. Hij is niet zo."

Volgens de politie wordt de man verdacht van het onttrekken aan het bevoegd gezag. De man zou het meisje onderdak hebben geboden, maar geen melding hebben gedaan bij de politie terwijl het meisje als vermist stond geregistreerd. Ook zou ze daar de nacht hebben doorgebracht.

"Op een moment dat een minderjarig persoon vermist is, hoor je de politie te bellen zodat wij ons over die persoon kunnen ontfermen", zegt de woordvoerder. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat er geen aanwijzingen zijn voor andere misdrijven en doet nog verder onderzoek.