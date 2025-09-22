Terug

Gijsje (12) vermist uit Grootebroek, vertrokken op een fiets

Vermissing

Vandaag, 14:22

De politie is op zoek naar de 12-jarige Gijsje uit Grootebroek. Het kind is maandag voor het laatst gezien vanaf de Munster in de Noord-Hollandse plaats. De politie roept iedereen die meer weet op om zich te melden.

Gijsje is op haar fiets met roze banden en bruine mand vertrokken vanaf de Munster in Grootebroek. Ze heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.60 meter lang. Ze heeft donkerblond steil haar, tot schouderhoogte. Ze draagt een grijze trui met witte ruiten en een zwarte spijkerbroek.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

