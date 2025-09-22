Gijsje (12) vermist uit Grootebroek, vertrokken op een fiets

De politie is op zoek naar de 12-jarige Gijsje uit Grootebroek. Het kind is maandag voor het laatst gezien vanaf de Munster in de Noord-Hollandse plaats. De politie roept iedereen die meer weet op om zich te melden.

Gijsje is op haar fiets met roze banden en bruine mand vertrokken vanaf de Munster in Grootebroek. Ze heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.60 meter lang. Ze heeft donkerblond steil haar, tot schouderhoogte. Ze draagt een grijze trui met witte ruiten en een zwarte spijkerbroek.

